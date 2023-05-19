Medvedev ve Tsitsipas, Roma Açık'ta yarı finale çıktı Roma Açık Tenis Turnuvası’nda tek erkeklerde seribaşı raketler Daniil Medvedev ile Stefanos Tsitsipas, çeyrek finalde rakiplerini eleyerek yarı finale yükseldi.

AA

Başkent Roma'da Foro Italico Kompleksi'ndeki toprak kortlarda bu yıl 80'incisi düzenlenen turnuvaya, tek erkekler kategorisinde çeyrek final müsabakalarıyla devam edildi.

Medvedev zorlanmadan yarı finalde

3 numaralı seribaşı Rus raket Daniil Medvedev, çeyrek finalde Alman Yannik Hanfmann'ı 6-2'lik iki setle 2-0 yenerek, çok zorlanmadan yarı finale yükseldi.

Tsitsipas turladı

5 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas da çeyrek final mücadelesinde Hırvat raket Borna Coric ile karşılaştı. Tsitsipas, Coric'i 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek, adını yarı finale yazdırdı. Tsitsipas, yarı finalde Medvedev ile eşleşti.

Yarı finalin diğer ayağında ise 7 numaralı seribaşı Danimarkalı Holger Rune ile 4 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud karşılaşacak.