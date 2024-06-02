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Milli tenisçi Berfu Cengiz, Almanya'da şampiyonluğa ulaştı

Milli tenisçi Berfu Cengiz, Almanya'da şampiyonluğa ulaştı Almanya'da düzenlenen W50 Troisdorf turnuvasında İsviçreli Susan Bandecchi'yi 6-1, 2-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup eden milli tenisçi Berfu Cengiz şampiyon oldu.