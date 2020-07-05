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    Nadal'ın lüks yatı Göcek'te kayalıklara çarptı

    Göcek'e tatile gelen ünlü tenisçi Rafael Nadal, lüks yatıyla kaza yaptı.
    • DHA
    • 05.07.2020 - 15:50
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    Nadal'ın lüks yatı Göcek'te kayalıklara çarptı #1

    Tenis dünyasının bir numaralı raketi Rafael Nadal, 38,5 milyon TL’lik ‘White’ adlı süper lüks motor yatıyla çıktığı turda İspanya’nın Mayorka adasından Muğla Göcek’e geldi.

    Posta'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, Nadal'ın yatı, Sıralıbük Koyu’nda,  kontrolünü kaybederek büyük bir gürültüyle kayalıklara çarptı.

    Nadal'ın lüks yatı Göcek'te kayalıklara çarptı #2

    İki saatlik uğraş sonrasında çarptığı kayalıklardan uzaklaştırılan tekne, aynı mevkide demir attı ve hasar tespit çalışması yapıldı.

    Nadal'ın lüks yatı Göcek'te kayalıklara çarptı #3

    Nadal'ın lüks yatı Göcek'te kayalıklara çarptı #4

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