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- Nadal'ın lüks yatı Göcek'te kayalıklara çarptı
Nadal'ın lüks yatı Göcek'te kayalıklara çarptı
Göcek'e tatile gelen ünlü tenisçi Rafael Nadal, lüks yatıyla kaza yaptı.
- DHA
- 05.07.2020 - 15:50
Tenis dünyasının bir numaralı raketi Rafael Nadal, 38,5 milyon TL’lik ‘White’ adlı süper lüks motor yatıyla çıktığı turda İspanya’nın Mayorka adasından Muğla Göcek’e geldi.
Posta'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, Nadal'ın yatı, Sıralıbük Koyu’nda, kontrolünü kaybederek büyük bir gürültüyle kayalıklara çarptı.
İki saatlik uğraş sonrasında çarptığı kayalıklardan uzaklaştırılan tekne, aynı mevkide demir attı ve hasar tespit çalışması yapıldı.