Novak Djokovic, Madrid Açık'a katılmayacak Dünya 1 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, sakatlığı nedeniyle Madrid Açık'a katılamayacak.

AA

Tenisin yaşayan efsaneleri arasında yer alan Sırp tenisçi Novak Djokovic'ten hayranlarına kötü haber geldi.

Düzenlenecek olan Madrid Açık'ta Novak Djokovic'in sakatlığı nedeniyle mücadele edemeyeceği duyuruldu.

"Djokovic, Madrid Açık'ta mücadele edemeyecek"

Organizasyonun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Djokovic, Madrid Açık'ta mücadele edemeyecek. Hızlı bir iyileşme süreci diliyor ve en kısa sürede kortlarda görmeyi umuyoruz."

Djokovic, Masters 1000 turnuvası Madrid Açık'ta 2011, 2016 ve 2019'da olmak üzere 3 kez şampiyonluk yaşadı.

Daha önce Djokovic'in yanı sıra İspanyol Rafael Nadal da sakatlığı sebebiyle 26 Nisan-7 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Madrid Açık'tan çekildiğini açıklamıştı.