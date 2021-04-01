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Osaka'nın 23 maçlık serisi bitti
Tek kadınlar dünya sıralamasında 2 numarada yer alan Japon Naomi Osaka'nın 23 maçlık galibiyet serisi, katıldığı Miami Açık Tenis Turnuvası'nda son buldu.
- Haber Merkezi
- 01.04.2021 - 11:13
- Güncelleme : 01.04.2021 - 11:16
Miami Açık Tenis Turnuvası’nın tek kadınlar çeyrek finalinde dünya 25 numarası Yunan Maria Sakkari ile karşılaşan 23 yaşındaki tenisçi Japon Naomi Osaka, rakibine 6-0 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.
23 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ
Geçen yıl şubat ayından bu yana üst üste 23 maç kazanan Osaka'nın galibiyet serisi, bu sonuçla son buldu.
Kariyerinde 4 grand slam şampiyonluğu bulunan Japon tenisçinin, dünya 1 numarası Avustralyalı Ashleigh Barty'nin yerine hafta içinde geçme olasılığı da bu sonuçla ortadan kalktı.
Maria Sakkari, turnuvanın yarı finalinde, Bianca Andreescu-Sara Sorribes Tormo maçının galibiyle karşılaşacak.