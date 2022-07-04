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    Pemra Özgen ve Altuğ Çelikbilek'ten Avrupa'da başarılar

    Pemra Özgen Portekiz’de W25 Porto Open turnuvasında teklerde 18. şampiyonluğunu elde ederken, Altuğ Çelikbilek DE İspanya’da Malaga Open turnuvasında ilk ATP Challenger çiftlerde şampiyon oldu.
    • 04.07.2022 - 02:55
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    Pemra Özgen ve Altuğ Çelikbilek'ten Avrupa'da başarılar

    36 yaşındaki milli tenisçi Pemra Özgen Porto kentinde düzenlenen turnuvada sırasıyla Japon, Danimarkalı, Rus ve Avustralyalı rakiplerini eleyerek finale ilerledi.

    Pemra final mücadelesinde 22 yaşındaki İspanyol tenisçi Eva Guerrero Alvarez ile karşılaştı. 1 saat 55 dakika süren karşılaşmada Guerrero Alvarez’i 6-3, 2-6, 6-2 mağlup eden Özgen bu senenin ilk, toplamda 18. şampiyonluğunu Portekiz’de elde etti.

    Pemra Özgen ve Altuğ Çelikbilek ten Avrupa da başarılar #1

    Altuğ Çelikbilek, Kazak partneriyle İspanya'da kazandı

    İHA'nın haberine göre; Altuğ Çelikbilek ve Kazak partneri Dmitry Popko, İsrailli Daniel Cukierman ve Ekvadorlu Emilio Gomez ikilisini final karşılaşmasında 6-7, 6-4, 10-6 yenerek İspanya’nın Malaga kentinde düzenlenen organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.

    İlk ATP Challenger çiftler şampiyonluğunu Malaga Open’da elde eden Altuğ bu turnuvada teklerde de yarı finale kadar ilerledi.


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