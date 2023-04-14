Rafael Nadal, Barcelona Açık'ta da yok Tenis dünyasının en iyileri arasında gösterilen İspanyol raket Rafael Nadal, ülkesinde düzenlenecek olan Barcelona Açık tenis turnuvasında sakatlığı nedeniyle mücadele edemeyeceğini duyurdu.

AA Dünya tenis tarihinin en önemli isimlerinden İspanyol tenisçi Rafael Nadal, sakatlık sonrası form tutma döneminde olduğu için Barcelona Açık Tenis Turnuvası'na katılamayacağını açıkladı. "Hala hazır değilim" Barcelona'da 15-23 Nisan'da düzenlenecek turnuvaya katılamayacağını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyuran Nadal, "Hala hazır değilim." ifadesini kullandı. Son olarak ocak ayında sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta mücadele eden 36 yaşındaki tenisçi, sol kalçasındaki sakatlık yüzünden kortlardan uzak kaldı. Sakatlığı nedeniyle 14. sıraya geriledi ABD'de düzenlenen Indian Wells ve Miami Açık Masters ile Monte Carlo Masters turnuvalarına da katılamayan Nadal, uzun süreli sakatlığı nedeniyle dünya sıralamasında 14. sıraya gerilemişti. İspanyol tenisçinin tek erkekler dünya sıralamasında ilk 10 içinde kalma rekoru da 912 hafta sonra sona ermişti.