Rafael Nadal, İtalya Açık'tan çekildi

AA

Tenisin yaşayan efsaneleri arasında yer alan İspanyol raket Rafael Nadal, İtalya'da düzenlenecek olan tenis organizasyonunda sakatlığı nedeniyle yer almayacağını ifade etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan 36 yaşındaki Nadal, şu ifadeleri kullandı:

"Roma'da olamayacağımı bildirmekten büyük üzüntü duyuyorum. Kariyerime damga vuran turnuvalardan birini daha kaçırmak beni çok üzüyor. Son günlerde bir iyileşme fark etmeme rağmen, yüksek seviyede antrenman yapamadığım aylar var. Çalışmaya devam edeceğim."