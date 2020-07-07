Dolar
6.8655
0.0772%
Euro
7.7605
-0.0759%
Altın
1784.98
0.0285%
Borsa
118726.44
0.2035%
G. Altın
393.029
-0.1815%
Bitcoin
63428.15
-0.0468%
30ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 30 C

    Rafael Nadal, Madrid Açık'a katılacak

    Teniste dünya 2 numarası Rafael Nadal'ın, Madrid Açık Turnuvası'na katılacağı öğrenildi.
    • AA
    • 07.07.2020 - 15:58
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Rafael Nadal, Madrid Açık'a katılacak #1

    Madrid Açık Turnuvası'nın direktörü Feliciano Lopez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 34 yaşındaki Nadal ile görüştüğünü ve eylül ayındaki organizasyona katılacağını doğruladığını bildirdi.

    İspanya'nın başkenti Madrid'in ev sahipliği yaptığı ve toprak zeminde oynanan turnuva, 13-20 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

    Bu yıl koronavirüs nedeniyle ertelenen turnuvada 8 kez final oynayan Nadal, 5 kez korttan şampiyonlukla ayrıldı.

    Rafael Nadal, Madrid Açık'a katılacak #2

    Görüş Bildir