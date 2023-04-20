Rafael Nadal, Madrid Açık'ta olmayacak

AA

Dünya tenis tarihinin en önemli isimlerinden olan İspanyol tenisçi Rafael Nadal, sakatlık sonrasında Madrid Açık'a katılmayacak.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, İspanya'nın başkenti Madrid'de 26 Nisan-7 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılamayacağını duyuran Nadal, şu ifadeleri kullandı:

"Başlangıçta 6-8 haftalık bir iyileşme süreci öngördük ancak şu an 14. haftadayız. Gerçek şu ki durum beklediğimiz gibi değil. Sakatlığım hala iyileşmedi ve turnuvalara katılabilmek için yeterli antrenmanı yapamıyorum. Maalesef bu yüzden kariyerimde önemli yer eden turnuvalardan Madrid Açık'ta mücadele edemeyeceğim."