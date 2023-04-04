Rafael Nadal, Monte Carlo'ya katılmayacak

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, sakatlığı nedeniyle Monte Carlo Masters Turnuvası'na katılamayacağını açıkladı.

Monako'da 9-16 Nisan'da düzenlenecek turnuvaya katılamayacağını Twitter'dan yaptığı paylaşımla duyuran Nadal şöyle konuştu:

"En üst seviyede mücadele etmek için hala hazır değilim. Kariyerimin en önemli turnuvalarından Monte Carlo'da oynayamayacağım. Maksimum seviyede oynayacak durumda değilim ve yakında geri dönmeyi umarak hazırlık sürecime devam ediyorum."