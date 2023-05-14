Roma Açık'ta tek erkeklerde seribaşı tenisçiler tur atladı

Başkent Roma'daki Foro Italico kompleksindeki toprak kortlarda bu yıl 80'incisi düzenlenen turnuvaya kadınlar ve erkeklerde 2. tur müsabakalarıyla devam edildi.
Erkeklerde dünya 2 numarası İspanyol Carlos Alcaraz, vatandaşı Albert Ramos Vinolas'ı 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yendi ve 3. tura yükseldi.
6 numaralı seribaşı Rus raket Andrey Rublev de Slovak raket Alex Molcan'ı 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek, 3. tura çıktı.
Maçlar yağış nedeniyle ertelendi
Tek kadınlar kategorisinde günün sürprizi 5 numaralı seribaşı Fransız raket Caroline Garcia'nın Kolombiyalı Camila Osorio'ya elenmesiyle yaşandı. Garcia, Osorio'ya 6-4'lük 2 setle 2-0 kaybederek, Roma’ya veda ederken, Kolombiyalı raket bir üst tura yükseldi.
Bu arada, Roma'da günün yoğun yağışlı geçmesi sebebiyle turnuva organizasyonu akşam seansında tek erkekler ve tek kadınlarda oynanması gereken maçları yarına erteledi.