Roma Açık'ta tek kadınlarda Elena Rybakina şampiyon oldu

AA
Başkent Roma'da Foro Italico Kompleksi'ndeki toprak kortlarda bu yıl 80'incisi düzenlenen turnuvada tek kadınlar kategorisinde final maçı oynandı.
Merkez Kort'ta oynanan tek kadınlar finalinin çekişmeli geçen ilk setini Rybakina, 6-4 aldı.
Rybakina ilk kez kazandı
Mücadelenin ikinci setinde, Rybakina 1-0 öndeyken Ukraynalı Kalinina sakatlanarak maça devam edemeyeceğini belirtti ve müsabakadan çekildi.
Böylece Rybakina, kariyerinde ilk kez Roma Açık'ta mutlu sona ulaştı.
Kadınlar dünya sıralamasında 4. sıraya çıkacak
Rybakina, Roma'da kazandığı bu şampiyonlukla kadınlar dünya sıralamasında 4. sıraya çıkacak. Aynı şekilde Ukraynalı raket Kalinina da Roma'da final oynaması sebebiyle 30'uncu sıradan 25. sıraya yükselecek.
Roma Açık Tenis Turnuvası, bugün oynanacak tek erkekler ve çiftler finalleriyle sona erecek.