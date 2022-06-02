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    Ruud, Fransa Açık yarı finalinde

    Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) erkeklerin 8 numaralı seribaşı Ruud, dünya 40 numarası Rune'yi 3-1 yenerek çeyrek finale çıktı.
    • 02.06.2022 - 09:49
    • Güncelleme : 02.06.2022 - 10:10
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    Ruud, Fransa Açık yarı finalinde

    Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 11. günü, Casper Ruud ile Holger Rune arasındaki tek erkekler çeyrek final maçıyla sona erdi.

    Ruud, Roland Garros'daki ilk ana tablo deneyimini yaşayan 19 yaşındaki Rune'yi 6-1, 4-6, 7-6 ve 6-3'lük setlerle 3-1 mağlup etti.

    Marin Cilic ile karşılaşacak

    Kariyerinin ilk grand slam yarı finaline yükselen Ruud, 20 numaralı seribaşı Marin Cilic ile karşılaşacak.

    Ruud, Fransa Açık yarı finalinde #1


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