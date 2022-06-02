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Ruud, Fransa Açık yarı finalinde
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) erkeklerin 8 numaralı seribaşı Ruud, dünya 40 numarası Rune'yi 3-1 yenerek çeyrek finale çıktı.
- 02.06.2022 - 09:49
- Güncelleme : 02.06.2022 - 10:10
Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 11. günü, Casper Ruud ile Holger Rune arasındaki tek erkekler çeyrek final maçıyla sona erdi.
Ruud, Roland Garros'daki ilk ana tablo deneyimini yaşayan 19 yaşındaki Rune'yi 6-1, 4-6, 7-6 ve 6-3'lük setlerle 3-1 mağlup etti.
Marin Cilic ile karşılaşacak
Kariyerinin ilk grand slam yarı finaline yükselen Ruud, 20 numaralı seribaşı Marin Cilic ile karşılaşacak.