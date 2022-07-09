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    Wimbledon finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Wimbledon finalini kaçırmak istemeyenler, "Wimbledon finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırmaya başladı.
    • 09.07.2022 - 17:21
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    Wimbledon finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Wimbledon Tenis Turnuavası’nda final heyecanı yaşanmaya başlandı.

    Wimbledon’da dünya sıralamasında ikinci olan Ons Jabeur ile dünya sıralamasında 23. olan Elena Rybakina finalde kozlarını paylaşacak.

    Karşılaşmaları kaçırmak istemeyenler ise bu konudaki detayları ve saat bilgisini araştırmaya başladı.

    Bu kapsamda heycanla karşılaşmayı bekleyenler, "Wimbledon finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki, Wimbledon finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

    Wimbledon finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Wimbledon Kadınlar Finali bugün saat 16:00 sularında başlayan karşılaşmanın ardından belli olacak.

    3 numaralı seribaşı Tunuslu Ons Jabeur ile 17 numaralı seribaşı Kazak Rybakina arasındaki final mücadelesi yaşanacak.

    Karşılaşma TRT SPOR, S Sport ve S Sport + ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

    Wimbledon finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1


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