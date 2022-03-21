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TGF Türkiye Golf Turu’nun 4. Ayağı Başladı
- Haber Merkezi
- 21.03.2022 - 10:36
Kaya Palazzo Golf Sahası’nda oynanan müsabakada, sahaya Kemer Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Ankara Golf Kulübü, Regnum Golf Spor Kulübü, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Sueno Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Olympos Golf Kulübü, National BGK ve Antalya Bahçeşehir Koleji SK.’dan 9’u kadın toplam 21 sporcu çıktı.
TGF Türkiye Golf Turu 4. Ayak müsabakasının ilk raundunun ardından erkeklerde Antalya Gençler Golf Spor Kulübü’nden Taner Yamaç 69 (-2) gross skorla birinci, Kemer Golf Kulübü’nden Can Gürdenli 73 (+2) gross skorla ikinci, Regnum Golf Spor Kulübü’nden Cem Başpınar 74 (+3) gross skorla üçüncü durumda bulunuyor.
Kadınlarda Antalya Gençler Golf Spor Kulübü’nden İrem Demir 74 (+3) gross skorla birinci sırada yer alırken, National BGK’dan Ayşe Demir, Ankara Golf Kulübü’nden Deniz Kaya ve Ataşehir Golf Kulübü’nden Deniz Sapmaz 80’er (+9) gross skorla ikinciliği paylaştı.
Oynanan turnuvanın ikinci raundu 19 Mart Cumartesi günü Kaya Palazzo Golf Sahası’nda devam edecek.
TGF Türkiye Golf Turu 4. Ayak müsabakalarının canlı skorunu https://scoring.datagolf.pt/live-test/Home/ls_classif.aspx linkinden takip edebilirsiniz.