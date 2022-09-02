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    Fenerbahçe'de forvet adayları

    Fenerbahçe'de forvet adayları

    Santrfor arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Michy Batshuayi, Luis Muriel ve Sardar Azmoun'un da bulunduğu yeni bir liste hazırlandı.
    • 02.09.2022 - 09:20
    • Güncelleme : 02.09.2022 - 09:58
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    Transfer listesindeki golcülerle anlaşma sağlayamayan; son olarak Maxi Gomez'i de Trabzonspor'a kaptıran Fenerbahçe'de hedef santrfor transferi.

    Jorge Jesus'un mutlaka takviye yapılması lazım raporunu verdiği bölge için arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler yeni bir liste oluşturdu.

    Başkan Ali Koç'un bizzat ilgilendiği golcü transferinde adaylar şimdilik 3.

    Michy Batshuayi

    Her ne kadar Beşiktaş'ta kötü bir sezon geçirse de Fenerbahçe, Michy Batshuayi için Chelsea ile temasını sürdürüyor. Başkan Koç, Süper Lig'i tanıdığını düşündüğü Belçikalı santrforun geçen sezon şanssızlık yaşadığını ve transfer edilirse patlama yapacağına inanıyor.

    Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki oyuncu, 33 maçta 14 gol 5 asistle oynadı.

    Fenerbahçe de forvet adayları #1

    Sardar Azmoun

    Sarı-lacivertlilerle ilgili gündeme gelen bir isim de Bayer Leverkusen'de forma giyen Sardar Azmoun oldu.

    Vole'nin haberine göre; Fenerbahçe, Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'e İranlı golcü için fiyat sordu. Leverkusen ise Azmoun için 12 milyon euro istedi.

    2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşıdaki Azmoun, Zenit, Rubin Kazan ve Rostov gibi Rus takımlarında adından söz ettirmişti. Azmoun bu sezon Leverkusen'de 5 maçta 243 dakika süre aldı ve 2 asist üretti.

    Fenerbahçe de forvet adayları #2

    Luis Muriel

    Atalanta'da forma giyen Luis Muriel de Fenerbahçe'nin olası santrfor adaylarından biri. Serie A'da başarılı bir kariyer geçiren Kolombiyalı golcü kulübünün santrfora takviye yapması halinde takımdan gönderilecek.

    Muriel, bu sezon ligde 3 maçta da süre aldı. Muriel, İtalyan ekibinde Zapata'nın ardından ikinci forvet konumundaydı. 31 yaşındaki Luis Muriel, Atalanta'da oynadığı 131 maçta 59 gol atıp 22 asist yaptı.

    Fenerbahçe de forvet adayları #3


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