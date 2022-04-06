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    Galatasaray'da İsmail Çipe ile yollar ayrılıyor

    Galatasaray'da eleştiri oklarının hedefinde olan İsmail Çipe, geleceğiyle ilgili kararını verdi. Sözleşmesi gelecek yıl bitecek olan 27 yaşındaki kaleci sezon sonunda ayrılacak.
    • Haber Merkezi
    • 06.04.2022 - 17:02
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 17:08
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    Galatasaray'da İsmail Çipe ile yollar ayrılıyor

    Galatasaray'da sezonun ilk yarısında Fernando Muslera'nın sakatlığından sonra kaleyi devralan ve gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefindeki isim olan İsmail Çipe, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

    1 yıl sözleşmesi daha var

    Sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek olan İsmail, takımdan ayrılacak. 27 yaşındaki file bekçisi, sözleşmesi 1 yıl daha devam etse kendisine yeni bir sayfa açmak adına bir başka takıma gidecek.

    Galatasaray'da bu sezon 9 maçta forma giyen İsmail Çipe kalesinde 13 gol gördü. İsmail, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Denizlispor maçında yediği hatalı gollerle gündem olmuştu. 2015-2016 sezonunda Galatasaray'la profesyonel sözleşme imzalayan İsmail Çipe, Karagümrük, Tuzlaspor ve Kayserispor'da kiralık olarak forma giymişti.

    Galatasaray da İsmail Çipe ile yollar ayrılıyor #1

    Okan Kocuk geri dönüyor

    Galatasaray'da gelecek sezon İsmail Çipe'nin ayrılık kararının almasının ardından, Barcelona'dan kiralanan kaleci Inaki Pena, Katalan ekibine dönecek. Aslan'da sezon öncesinde Giresunspor'a kiralık olarak gönderilen file bekçisi Okan Kocuk, yeni sezonda sarı-kırmızılı takımda yer alacak. 26 yaşındaki kaleci, bu sezon Giresun'da 28 maçta oynadı ve kalesinde 36 gol gördü.


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