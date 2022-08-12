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    Trabzonspor - Hatayspor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in ikinci haftasında son şampiyon Trabzonspor, evinde Hatayspor'u ağırlayacak.
    • 12.08.2022 - 08:30
    • Güncelleme : 12.08.2022 - 09:25
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    Trabzonspor - Hatayspor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 2. haftasının açılış maçında Trabzonspor, sahasında Hatayspor'u konuk edecek.

    Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yarın oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı Abdülkadir Bitigen yönetecek.

    Onun yardımcılıklarını Serkan Ok ve Alpaslan Dedeş yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Caner Ak olacak. Trabzonspor - Hatayspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

    Eksikler

    Trabzonspor'da sakatlıkları süren Bruno Peres, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Marek Hamsik maç kadrosunda yer alamayacak.

    Muhtemel 11'ler

    Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hugo, Dorukhan, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Trezeguet, Cornelius

    Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Vranjes, Falette, Adekugbe, Boudjemaa, Onur, Aabit, Saba, Varga, El Kaabi


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