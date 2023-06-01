3 büyüklerde Stefan de Vrij gündemi! Menajeri İstanbul'a geldi Inter ile sözleşmesi sona eren yıldız savunma oyuncusu Stefan de Vrij'in menajeri Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi. Deneyimli oyuncu kararını tüm takımlarla görüştükten sonra verecek.

Süper Lig'de sezonun şampiyonu Galatasaray olurken, dev kulüpler hız kesmeden gelecek yılın yapılanmasına başladı. Inter ile sözleşmesi sona eren Stefan de Vrij ile 3 büyükler olarak nitelendirilen Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği öğrenildi. Sports Digitale'in haberine göre; Hollandalı stoperin menajeri İstanbul'a gelerek 3 kulüple de temas kuracak. Tüm takımlarla görüşecek Sarı-lacivertliler ve siyah-beyazlılar savunma hattını güçlendirmek isterken sarı-kırmızılılar ise Nelsson'un satılması durumunda stoper hattındaki kaliteyi düşürmek istemiyor. Bu yönden 31 yaşındaki defans oyuncusuyla görüşecek olan İstanbul devleri tekliflerini de Hollandalı futbolcuya iletecek. Deneyimli ismin gleen tekliflerden birini beğenmesi halinde Süper Lig'e transfer olacağı kaydedildi. Başarılı oyuncu bu sezon 37 maçta forma giyerken 1 gol atıp takımına destek oldu.