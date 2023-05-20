37 yaşındaki Lukas Podolski, takımı Gornik Zabrze ile sözleşme yeniledi Ülkemizde Galatasaray ve Antalyaspor forması da giyen 37 yaşındaki Lukas Podolski, Polonya ekiplerinden Gornik Zabrze ile yeni sözleşme imzaladı. Podolski 2025'e kadar Gornik Zabrze formasını giyecek.

Süper Lig'de 2015-2017 arasında Galatasaray'da oynayan daha sonra Türkiye'de 2020-2021 arasında da Antalyaspor forması giyen ve kariyerine Polonya Ligi ekiplerinden Gornik Zabrze'de devam eden Lukas Podolski futbol kariyeri hakkında yeni bir karar aldı. 2025'e kadar sözleşmesini yeniledi Lukas Podolski, futbola ülkesinde devam edecek. Tecrübeli futbolcu, kulübü Gornik Zabrze ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. 2021-2022 sezonu başından beri Gornik Zabrze forması giyen Podolski, takımıyla çıktığı 59 maçta 16 gol ve 14 asist yapma başarısı gösterdi.