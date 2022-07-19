Seferovic, Galatasaray için geliyor

Galatasaray'ın her konuda anlaştığı Benficalı oyuncu Haris Seferovic, sarı-kırmızılılar için İstanbul'a gelecek.

Galatasaray, forvet takviyesi için geri sayıma geçti. Sarı-kırmızılılar, adı bir süredir gündemde yer alan Haris Seferovic için hem oyuncu hem de kulübü Benfica ile anlaşma sağladı.

Galatasaray'ın her konuda anlaşmaya vardığı Haris Seferovic bugün saat 19:05'te Türkiye'de olacak.

Öte yandan sarı kırmızılı kulüp, Seferovic'i satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer ettiğini bugün açıklaması bekleniyor.

20 maç oynarsa opsiyonu devreye girecek

Benfica'ya kiralama bedeli olarak 1 milyon euro verecek olan Galatasaray, oyuncu için 2.5 milyon euro da satın alma maddesi koydurdu. Yıldız oyuncu sarı kırmızılılarda 20 maç oynaması halinde opsiyon devreye girecek.

Geçtiğimiz sezon Benfica'da 15 maça çıkan Seferovic, 5 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.