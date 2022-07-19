Petrol
106.6
0.31%
Euro
17.9463
1.31%
Dolar
17.5608
0.74%
Altın
964.12
0.48%
Borsa
2463
0.47%
Bitcoin
381.525
-0.69%
BTXN Coin
7.40
1.64%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 20 C
    Seferovic, Galatasaray için geliyor

    Seferovic, Galatasaray için geliyor

    Galatasaray'ın her konuda anlaştığı Benficalı oyuncu Haris Seferovic, sarı-kırmızılılar için İstanbul'a gelecek.
    • 19.07.2022 - 10:25
    • Güncelleme : 19.07.2022 - 10:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Galatasaray, forvet takviyesi için geri sayıma geçti. Sarı-kırmızılılar, adı bir süredir gündemde yer alan Haris Seferovic için hem oyuncu hem de kulübü Benfica ile anlaşma sağladı.

    Galatasaray'ın her konuda anlaşmaya vardığı Haris Seferovic bugün saat 19:05'te Türkiye'de olacak.

    Öte yandan sarı kırmızılı kulüp, Seferovic'i satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer ettiğini bugün açıklaması bekleniyor.

    Seferovic, Galatasaray için geliyor #1

    20 maç oynarsa opsiyonu devreye girecek

    Benfica'ya kiralama bedeli olarak 1 milyon euro verecek olan Galatasaray, oyuncu için 2.5 milyon euro da satın alma maddesi koydurdu. Yıldız oyuncu sarı kırmızılılarda 20 maç oynaması halinde opsiyon devreye girecek.

    Geçtiğimiz sezon Benfica'da 15 maça çıkan Seferovic, 5 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.

    Seferovic, Galatasaray için geliyor #2


    İlginizi Çekebilir

    Sermiyan Midyat'tan Arap turist eleştirisi
    Gündem

    Sermiyan Midyat'tan Arap turist eleştirisi

    TCMB: Özel sektörün yurt dışına olan kredi borcu, 5,4 milyar dolar azaldı
    Ekonomi

    TCMB: Özel sektörün yurt dışına olan kredi borcu, 5,4 milyar dolar azaldı

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor
    Btcrobo

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor

    Görüş Bildir