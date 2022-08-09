Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yaptığı açıklamada, "Orta saha için iki aday var, biri yerli. Bir de stoper. En az 4 transfer yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sezona galibiyetle başlayan Beşiktaş'ta aynı zamanda transfer çalışmaları da son hızıyla devam ediyor.

Transferlerle ilgili Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, A Spor'da katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu.

"Transferler henüz bitmedi"

Çebi açıklamarında, "Transferler henüz bitmedi. Orta sahada eksiğimiz var. Josef'in ameliyatı bunu daha da gerekli hale getirdi. Kanatlarda birine ihtiyacımız var. N'Koudou'nun yanında birisinin olması gerekiyor.

Tek başına taşıması çok zor. Bir de stoper. Yerli kuralından dolayı buna çalışmak zorundayız.





"En az 4 transfer yapmak istiyoruz"

Konrad de la Fuente'nin üzerinde çalışıyoruz. Orta sahada iki tane isim var. Bir tanesi Sivas'tan Türk, ona talip olduk. Fassnacht var, en başından beri. Sonuçlandırmaya çalışıyoruz. Koray gündemimizde, başka bir isim de var gündemimizde. Orta saha için iki aday var, biri yerli. Bir de stoper. En az 4 transfer yapmak istiyoruz.





"Welinton ve N'Koudou gitmek istiyor"

Welinton ve N'Koudou gitmek istiyor. Her ikisinin de kalmasını istiyoruz. Özellikle Welinton çok değerli benim için. Önem verdiğim, değerli bir futbolcu. Welinton'un gidişi yerine biri alınırsa söz konusu. Garantisi yok gitmesinin. N'Koudou'nun gitmesini de istemiyorum.





"8'i neden 9 yapmıyorlar?"

Birdenbire yabancı 14'ten 21 oldu! Ama bizim 8, 9 olmadı! Nasıl oldu anlamıyorum. Acaba birilerinin ekmeğine yağ mı sürüyorsun? Biri çıkıp 14'ten 21'i açıklayacak. 8'i neden 9 yapmıyorlar, bunu da açıklayacaklar. Seneye yabancı serbest kalacaksa, niye şimdi Türk aldırıyorsunuz?

TFF Başkanı lütfen bu yabancı kararını benim dediğim gibi de yapsın! Bu kararının Türk futboluna ve kulüplerine katkısı yok.





"Sağlıksız muhalefet var"

Emirhan İlkhan'da neden suçlandım? Sağlıksız muhalefet var. Seçim bitti yine çıktılar. Trol hesapları bırakın. Çok istiyorsanız seçime aday olun. Sosyal medyada rüzgar yapmayın. Sağlık düşünen Beşiktaşlılar önce anlamaya çalıştı, sonra bana hak verdiler." ifadelerini kullandı.