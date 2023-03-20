Abdülkadir Ömür, Avrupa'ya gitmeye hazırlanıyor Trabzonspor'un milli futbolcusu Abdülkadir Ömür, sezon sonunda takımdan ayrılarak Avrupa'ya transfer olmak istiyor.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının gerisinde kalan ve Başkan Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın istifa ettiği Trabzonspor'da takımın önemli isimlerinden biri olan Abdülkadir Ömür geleceği hakkında yeni bir karar aldı.

Avrupa hayalini gerçekleştirmek istiyor

Geçtiğimiz sezonlarda birçok Avrupa takımının gündemine gelen ancak transferi bir türlü gerçekleşmeyen 23 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda takımdan ayrılmak istiyor.

Hücum oyuncusu bordo-mavili takıma veda ettikten sonra Avrupa hayalini gerçekleştirme peşinde.

Teklifler var

Sezon sonu için Abdülkadir Ömür'e İspanyol ve Fransız ekiplerinden teklif geldiği öğrenilirken, oyuncunun ne yönde karar vereceği merak konusu oluşturdu.

Bu sezon 23'ü ilk 11 olmak üzere 33 karşılaşmaya çıkan milli futbolcu, 1 gol ve 2 asistle oynadı.