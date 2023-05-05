Abdülkadir Ömür'e Avrupa'dan 2 talip çıktı: Rekor bonservis... Önümüzdeki yaz uzun süredir hayalini kurduğu Avrupa'ya transferini gerçekleştirmek isteyen Abdülkadir Ömür, Trabzonspor tarihine geçmeye hazırlanıyor.

Abdülkadir Ömür için önümüzdeki yaz Trabzonspor'da yolun sonu göründü.

Avrupa hayalini gerçekleştirmeye hazırlanan ve son olarak Napoli ve Ajax'ın talip olduğu Abdülkadir Ömür için transferiyle Trabzonspor tarihine geçmeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz sezon yıllar sonra şampiyonluk sevinci yaşayan Trabzonspor'da başarının en büyük pay sahiplerinden biri olan deneyimli oyuncu birçok Avrupa ekibiyle gündeme gelmiş ancak transferi gerçekleşmemişti.

23 yaşındaki futbolcu Avrupa hayalini bu sezon sonunda artık gerçekleştirmek istiyor.

Ajax ve Monaco peşinde

Avrupa'nın köklü kulüplerinden Monaco ve Ajax'ın Abdülkadir Ömür'e talip oldukları öğrenildi. İki ekibin de yakından takip ettiği genç yıldız için sezon sonunda Trabzonspor'a teklifte bulunacakları belirtildi.

Sezon sonu gelecek olan teklifleri değerlendirecek olan Trabzonspor'da yönetim Abdülkadir Ömür için en az 15 milyon euro bekliyor. Transferin bu rakamla gerçekleşmesi halinde 23 yaşındaki yıldız bordo-mavili kulübün en pahalı ikinci satışı olarak tarihe geçecek.

Bu sezon ne yaptı?

Bu sezon Trabzonspor formasıyla şu ana kadar 37 resmi maça çıkan Abdülkadir Ömür, bunların 27'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 2305 dakika sahada kalan 23 yaşındaki yıldız oyuncu, 3 gol ve 2 asistle skora etki edebildi.