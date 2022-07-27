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    Abdülkadir Parmak, Gaziantep'e kiralandı

    Bordo-mavililer, Abdülkadir Parmak'ın sezon sonuna kadar Gaziantep FK'ya kiralandığını açıkladı.
    • 27.07.2022 - 17:47
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 18:14
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    Abdülkadir Parmak, Gaziantep'e kiralandı

    Süper Lig temsilcisi Gaziantep FK, geçen sezonu Kayserispor'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Trabzonspor'da bulunan Abdülkadir Parmak ile yakından ilgileniyordu.

    Kırmızı-siyahlılar, 27 yaşındaki orta oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katarken, Parmak'ın ise dün akşam Gaziantep'e gideceği biliniyordu.

    Bedelsiz kiralandı

    Gaziantep FK, orta saha oyuncusu Abdülkadir Parmak'ı bedelsiz bir şekilde kiralık olarak transfer ettiğini resmen duyururken sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

    Gaziantep yönetimi, “Gaziantep Futbol Kulübümüz, Trabzonspor'dan Abdulkadir Parmak'ın bir yıllık kiralanması konusunda anlaşmaya varmıştır.” paylaşımı yapıldı.

    17 maçta 1 gol 2 asist

    Geçen sezon devre arasında Kayserispor'a transfer olan Parmak, sarı-kırmızılı takımla 17 maça çıkarken, 1 gol 2 asistlik performans gösterdi.

    Abdülkadir Parmak, Gaziantep e kiralandı #1


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