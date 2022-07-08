- Haberler
- Transfer dosyası Haberleri
- Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Francisco Calvo
Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Francisco Calvo
Abdülkerim Bardakcı'nın Galatasaray'a transferi sonrası sol stoper arayışına giren Konyaspor, ABD Major Ligi ekiplerinden San Jose'de forma giyen Francisco Calvo'yu kadrosuna kattı.
- 08.07.2022 - 10:10
Transfer çalışmalarını sürdüren Konyaspor , ABD Major Ligi ekiplerinden San Jose'de forma giyen Francisco Calvo'yu kadrosuna kattı.
Abdülkerim Bardakcı'nın Galatasaray'a transfer olması sonrası sol stoper eksiğini Calvo ile kapatan Yeşil Beyazlılar, 29 yaşındaki Kosta Rikalı stoperle 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleşen imza törenine, yönetici Osman Öztürk katıldı.
ABD’de forma giydi
Kosta Rika takımlarından Herediano alt yapısında yetişen Calvo, son olarak ABD Major Ligi takımlarından San Jose forması giydi.
Calvo, 2021-2022 sezonunda ABD Major Ligi'nde Chicago Fire takımıyla 17, San Jose takımıyla da 13 maçta görev aldı ve 3 gol kaydetti.