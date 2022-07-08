Petrol
104.66
0.01%
Euro
17.4559
-0.61%
Dolar
17.3085
0.23%
Altın
968.09
0.28%
Borsa
2428
0.09%
Bitcoin
377.507
7.01%
BTXN Coin
6.69
1.98%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Çok bulutlu 23 C

    Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Francisco Calvo

    Abdülkerim Bardakcı'nın Galatasaray'a transferi sonrası sol stoper arayışına giren Konyaspor, ABD Major Ligi ekiplerinden San Jose'de forma giyen Francisco Calvo'yu kadrosuna kattı.
    • 08.07.2022 - 10:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Francisco Calvo

    Transfer çalışmalarını sürdüren Konyaspor , ABD Major Ligi ekiplerinden San Jose'de forma giyen Francisco Calvo'yu kadrosuna kattı.

    Abdülkerim Bardakcı'nın Galatasaray'a transfer olması sonrası sol stoper eksiğini Calvo ile kapatan Yeşil Beyazlılar, 29 yaşındaki Kosta Rikalı stoperle 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

    Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleşen imza törenine, yönetici Osman Öztürk katıldı.

    ABD’de forma giydi

    Kosta Rika takımlarından Herediano alt yapısında yetişen Calvo, son olarak ABD Major Ligi takımlarından San Jose forması giydi.

    Calvo, 2021-2022 sezonunda ABD Major Ligi'nde Chicago Fire takımıyla 17, San Jose takımıyla da 13 maçta görev aldı ve 3 gol kaydetti.

    Abdülkerim Bardakcı nın yerine Francisco Calvo #1


    İlginizi Çekebilir

    Cenk Tosun: Beşiktaş'ta kaptanlık yapmayı çok isterim
    Futbol

    Cenk Tosun: Beşiktaş'ta kaptanlık yapmayı çok isterim

    Ertuğrul Özkök kimdir? Kaç yaşında,nereli ve mesleği ne?
    Medya

    Ertuğrul Özkök kimdir? Kaç yaşında,nereli ve mesleği ne?

    Risk almadan kazanmanın yolunu İsmail sizler için anlattı
    Metabot

    Risk almadan kazanmanın yolunu İsmail sizler için anlattı

    Görüş Bildir