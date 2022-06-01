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    Abdullah Avcı, Jerome Boateng’i istiyor

    Sezonun şampiyonu Trabzonspor, Bayern Münih kariyerinin ardından Lyon’a transfer olan Jerome Boateng'i transfer etmek için kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor.
    • 01.06.2022 - 10:01
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 10:19
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    Abdullah Avcı, Jerome Boateng’i istiyor

    2021-2022 Süper Lig Ahmet Çalık sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Trabzonspor, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele etmek için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına şimdiden başladı.

    İlk olarak ekibe savunma takviyesi yapmak isteyen bordo-mavili takım, aradığı adayı Fransa'da buldu.

    Jerome Boateng'i transfer etmek istiyor

    Abdullah Avcı, 10 yıllık Bayern Münih kariyerinin ardından Lyon’a transfer olan Jerome Boateng'i kadrosuna dahil etmek istiyor.

    Avcı, oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için oynayacakları maçlarda etkili olacağını belirtiyor.

    Abdullah Avcı, Jerome Boateng’i istiyor #1

    "Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istiyorum"

    Bayern Münih’le 2 kez Şampiyonlar Ligi’ni kazanan, Avrupa’nın 1 numaralı organizasyonunda tam 85 maça çıkan Alman stoper, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Yarışmacı bir takımda mücadele edip, Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istiyorum." demiş ve takımdan ayrılacağının sinyalini vermişti.

    27 mücadelede forma giydi

    Bu sezon Lyon ile tüm kulvarlarda 27 müsabakada görev alan 33 yaşındaki defans oyuncusu, takımına gol katkısında bulunamazken 2 asist ile katkı sağladı.

    Abdullah Avcı, Jerome Boateng’i istiyor #2


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