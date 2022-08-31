Acun Ilıcalı: Pelkas, Sheffield maçına yetişebilir

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den Dimitris Pelkas'ı transfer ettiklerini açıkladı.

İngiliz ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den bir futbolcuyu daha transfer etti.

"Bir sürpriz daha olabilir"

Dimitris Pelkas'ı kadroya kattıklarını duyuran Acun Ilıcalı, bir transfer daha planladıklarını söyleyerek, "Son transferlerimizi yapmak için hala çalışıyoruz. Dimitris Pelkas bugün QPR maçında benimle birlikte olacak. Dimitris Pelkas'ın pazar günü Sheffield United'a karşı oynamasını bekliyorum. Taraftarlarımıza sürpriz bir transferimiz daha olabilir." dedi.

Taraftarlar "en iyi transfer dönemi" dedi

Taraftarların Hull City için, "En iyi transfer dönemi" sözlerine de değinen Acun Ilıcalı, "Bunu okudum ve aynı fikirde olduğumu söylemeliyim. Bunu hissettikleri için mutluyum" diye konuştu.