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    Acun Ilıcalı: Pelkas, Sheffield maçına yetişebilir

    Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den Dimitris Pelkas'ı transfer ettiklerini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2022 - 00:06
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    Acun Ilıcalı: Pelkas, Sheffield maçına yetişebilir

    İngiliz ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den bir futbolcuyu daha transfer etti.

    "Bir sürpriz daha olabilir"

    Dimitris Pelkas'ı kadroya kattıklarını duyuran Acun Ilıcalı, bir transfer daha planladıklarını söyleyerek, "Son transferlerimizi yapmak için hala çalışıyoruz. Dimitris Pelkas bugün QPR maçında benimle birlikte olacak. Dimitris Pelkas'ın pazar günü Sheffield United'a karşı oynamasını bekliyorum. Taraftarlarımıza sürpriz bir transferimiz daha olabilir." dedi.

    Acun Ilıcalı: Pelkas, Sheffield maçına yetişebilir #1

    Taraftarlar "en iyi transfer dönemi" dedi

    Taraftarların Hull City için, "En iyi transfer dönemi" sözlerine de değinen Acun Ilıcalı, "Bunu okudum ve aynı fikirde olduğumu söylemeliyim. Bunu hissettikleri için mutluyum" diye konuştu.

    Acun Ilıcalı: Pelkas, Sheffield maçına yetişebilir #2


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