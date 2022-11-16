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    Adana Demirspor'dan Samet Akaydın açıklaması

    Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Adana Demirsporlu Samet Akaydın'la ilgili Murat Sancak açıklama yaptı.
    • 16.11.2022 - 09:32
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    Adana Demirspor'dan Samet Akaydın açıklaması

    A Milli Takım'a seçilen Samet Akaydın'ı Beşiktaş'ın transfer listesinde olmasıyla ilgili Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak Eko Türk TV'de açıklama yaptı.

    Sancak, Samet Akaydın'ı Beşiktaş'ın yanı sıra bir çok kulübün istediğini doğrulayarak, "Futbolcunun fiyatı bulunursa herkesi takımdan göndeririz. Samet Akaydın'ı isteyenler var. Verir miyiz bilmem ama daha erken onu söyleyeyim. Onun yerine birini alabileceksem veririm bir de, alamayacaksam niye vereyim ki." diye konuştu.

    13 maçta 1 gole katkı sağladı

    Samet Akaydın bu sezon 13 maçta forma giyip bir de gol atarak takımına katkı sağladı ve 28 yaşında kariyerinde ilk kez A Milli Takım'a çağrılma başarısı gösterdi.

    Adana Demirspor dan Samet Akaydın açıklaması #1


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