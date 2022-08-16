AEK, Francisco Montero'nun peşinde

Beşiktaş forması giyen ve kadro planlamasında yer almayan Francisco Montero'ya Yunanistan Ligi temsilcilerinden AEK'dan teklif geldi.

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen futbolcular arasında yer alan İspanyol stoper Francisco Montero'ya, Yunanistan'dan talip çıktı.

Ülke basınında yer alan habere göre; Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden AEK, siyah-beyazlı ekibin savunma oyuncusu Francisco Montero ile ilgileniyor.

Haberde, 23 yaşındaki savunma oyuncusunun Beşiktaş'ta forma şansı bulamadığı için Yunan kulübünde oynamaya olumlu yönde baktığı aktarıldı.





Vida ile yeniden buluşuyorlar

Bilindiği üzere AEK, Beşiktaş'ın yeni sözleşme teklifini kabul etmeyip takımdan ayrılan Hırvat stoper Domagoj Vida'yı da transfer etmişti.

Beşiktaş'ta istikrar yakalayamadı

Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2023 yılına kadar süren Francisco Montero, siyah-beyazlı forma altında 2 sezon boyunca çıktığı 43 maçta 2 gol ve 1 asist kaydetti. 23 yaşındaki futbolcu bu sezon ise 45 dakika forma şansı bulabildi.