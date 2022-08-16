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- AEK, Francisco Montero'nun peşinde
AEK, Francisco Montero'nun peşinde
- 16.08.2022 - 12:41
- Güncelleme : 16.08.2022 - 12:50
Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen futbolcular arasında yer alan İspanyol stoper Francisco Montero'ya, Yunanistan'dan talip çıktı.
Ülke basınında yer alan habere göre; Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden AEK, siyah-beyazlı ekibin savunma oyuncusu Francisco Montero ile ilgileniyor.
Haberde, 23 yaşındaki savunma oyuncusunun Beşiktaş'ta forma şansı bulamadığı için Yunan kulübünde oynamaya olumlu yönde baktığı aktarıldı.
Vida ile yeniden buluşuyorlar
Bilindiği üzere AEK, Beşiktaş'ın yeni sözleşme teklifini kabul etmeyip takımdan ayrılan Hırvat stoper Domagoj Vida'yı da transfer etmişti.
Beşiktaş'ta istikrar yakalayamadı
Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2023 yılına kadar süren Francisco Montero, siyah-beyazlı forma altında 2 sezon boyunca çıktığı 43 maçta 2 gol ve 1 asist kaydetti. 23 yaşındaki futbolcu bu sezon ise 45 dakika forma şansı bulabildi.