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    AEK, Trabzonspor'un Levi Garcia için yaptığı transfer teklifini reddetti

    Trabzonspor, Yunanistan Ligi'nde AEK forması giyen Levi Garcia için kulübüne transfer teklifi yaptı.
    • 04.09.2022 - 10:12
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    AEK, Trabzonspor'un Levi Garcia için yaptığı transfer teklifini reddetti

    Ümraniyespor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Trabzonspor , bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

    Bordo-mavili takım, Yunanistan Ligi ekiplerinden AEK forması giyen Levi Garcia için bir teklif yaptı.

    AEK reddetti

    Karadeniz temsilcisinin Yunan kulübüne sağ kanat oyuncusu için 7 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı ancak AEK kulübünün bu teklifi reddettiği belirtildi.

    Bir dönem Beşiktaş 'ın da transfer listesinde yer alan Trinidad ve Tobagolu oyuncunun sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

    Geçen sezonki performansı

    Geçen sezon 39 maçta sahaya çıkan 24 yaşındaki oyuncu 8 gol ve 6 asist kaydetti.


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