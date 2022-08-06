Ajax, Ahmetcan Kaplan'ın peşinde

Uzun süredir Ahmetcan Kaplan’ı takip eden Hollanda devi Ajax, Trabzonspor’a resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da bulduğu forma şansını iyi değerlendirip Avrupa’nın dev kulüplerinin dikkatini çekmeyi başaran genç stoper Ahmetcan Kaplan için Ajax'ın yakın bir zamanda teklif yapması bekleniyor.

Trabzonspor’a ilgi kağıdı gönderen Ajax’ın hafta içinde resmi teklif yapması bekleniyor.

Trabzonspor en az 10 milyon euro istiyor

Bordo-mavili yönetim ise Ahmetcan’ın fiyatını 10 milyon euro olarak belirledi. 19 yaşındaki sol stoperi tek haneli rakamlara satmayı düşünmeyen Karadeniz ekibi, takımda kalmasını istediği genç oyuncu için transferde tok satıcı rolünü üstlenecek.

Geçtiğimiz haftalarda Lisandro Martinez'i 57 milyon euroya Premier Lig ekibi Manchester United'a satan Ajax, Arjantinli stoperin yokluğunu doldurmaya hazırlanıyor.

Satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacak

Daha önce menajerler aracılığıyla Ahmetcan'ın durumunu sorduran Hollanda ekibi, somut adım atmaya hazırlanırken, sonraki satıştan da pay içeren teklifin yaklaşık 3 milyon euro kiralama bedeli ve 8 milyon euro satın alma opsiyonlu olacağı belirtiliyor.