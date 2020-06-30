Ajax, Babel'e veda etti

Ajax, Babel'e veda etti

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Ajax, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Galatasaray'dan kiralanan Ryan Babel ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Ajax, sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 33 yaşındaki Hollandalı futbolcu Ryan Babel'e ve Benfica'dan kiralanan Bruno Varela'ya veda etti.

"GELECEKTE BAŞARILAR"

Ajax'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Buradaki son günleri. Gelecekte başarılar." ifadesi kullanıldı.

Böylece Galatasaray'da 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ryan Babel, sarı-kırmızılı takıma geri dönmüş oldu.