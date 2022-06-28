Ajax, iki yıldızı için Manchester United'dan servet istedi

Ajax, iki yıldızı için Manchester United'dan servet istedi

Ajax, Manchester United'ın kadrosuna katmak istediği Anthony ve Lisandro Martinez için 130 milyon sterlin talep etti.

İngiltere Premier Lig'de yeni sezon öncesinde ilk antrenmanını bugün gerçekleştiren Manchester United'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Frenkie de Jong transferinde ilerleme kaydeden Manchester United, Anthony ve Lisandro Martinez için de görüşmelerini sürdürüyor.

İki oyuncu için 130 milyon sterlin civarı para istediler

Telegraph'ta yer alan haberde, Ajax'ın, iki oyuncu için toplam 130 milyon sterlin istediği ifade edildi. Hollanda ekibinin Anthony için 70-80, Lisandro Martinez içinse 45-50 milyon sterlin arasında bonservis bedeli belirlediği kaydedildi.

Haberde, Ajax'tan ayrılarak Manchester United'ın başına geçen Erik ten Hag'ın eski öğrencilerinin transfer edilmesini istediği aktarıldı. Öte yandan Arsenal'in de Lisandro Martinez'i transfer listesinde bulundurduğu ifade edildi.

Anthony ve Lisandro Martinez, geçtiğimiz sezon Ajax'la lig şampiyonluğu yaşamıştı.