Ajax, Kerem Aktürkoğlu için geliyor ollanda’nın futbol devinde yönetim kurulu danışmanı olan Klaas-Jan Huntelaar, sarı-kırmızılı yönetim ile yapacağı görüşmede 15 milyon euroluk teklifle masaya oturacak.

Kerem Aktürkoğlu'nun adı sık sık Avrupa'nın devleri ile anılıyordu. Bu sezon futbolunu geliştiren 24 yaşındaki kanat oyuncusu için ilk temas gerçekleşti.

Trabzonspor-Beşiktaş maçında Gedson Fernandes'i izleyen Klaas-Jan Huntelaar, Kerem için de Galatasaray ile görüşmeye hazırlanıyor.

Hollanda'nın ekol kulübü Ajax'ta yönetim kurulu danışmanı olan Huntelaar'ın 15 milyon euroluk teklifini masaya getirmesi bekleniyor.

Galatasaray 20 milyon eurodan fazla istiyor

Teknik Direktör Okan Buruk'un talebi sonrası, maaşında düzeltme yapılması beklenen Kerem için Galatasaray yönetimi ise 20 milyon euro ve bonuslar içeren karşı teklifle masaya oturma hazırlığında.

Bugünkü Alanya maçının ardından tarafların yarın buluşması bekleniyor.

Bu sezon Süper Lig’de oynadığı 26 maçta 8 gol atıp 4 asist yapan Kerem Aktürkoğlu, kupada çıktığı 4 maçta 1 gol-2 asistlik performans sergiledi.