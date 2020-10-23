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    Al Hilal Welinton'a talip oldu

    Al Hilal Welinton'a talip oldu

    Beşiktaş'ın performansı ile eleştiri oklarının hedefi haline gelen Brezilyalı savunmacısı Welinton'u, Bafetimbi Gomis'in takımı Al Hilal'in transfer listesine aldığı belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 23.10.2020 - 10:30
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    Beşiktaş'ta sezon başında Alanyaspor'dan transfer edilen Welinton, gösterdiği performansla henüz vasadı aşamadı.

    2023'e kadar siyah-beyazlılarla sözleşmesi bulunan Brezilyalı savunmacıya, eski Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis'in formasını giydiği Al Hilal'in talip olduğu öğrenildi.

    Al Hilal Welinton a talip oldu #1

    ÖNCE VIDA SONRA WELINTON ÖNERİLDİ

    Menajerler aracılığıyla savunmacı arayışlarını genişleten Suudi kulübüne Domagoj Vida önerilse de yıllık maaşı nedeniyle Al Hilal tecrübeli savunmacıyı istemedi.

    Bunun üzerine Al Hilal'e Welinton'un önerildiği öğrenildi. Suudi kulübünün,  Brezilyalı için 3.5 milyon euro isteyen Beşiktaş ile anlaşmaya yakın olduğu da gelen haberler arasında.

    Al Hilal Welinton a talip oldu #2

    PERFORMANSI BEĞENİLMİYOR

    Bu sezon Beşiktaş formasıyla 4'ü Süper Lig olmak üzere 6 maça çıkan Welinton, yaptığı hatalarla taraftarın tepkisi çekmişti.

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