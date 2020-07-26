Al Nasr, Domagoj Vida'yı istiyor

Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida'ya Al Nasr talip oldu. Suudi Arabistan temsilcisi deneyimli isme 4.5 milyon euroluk bir teklif yaptı.

Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr, siyah-beyazlı takımın başarılı savunmacısı Domagoj Vida'yı takibe aldı.

MAAŞLARIN ÖDENMEMESİNDEN RAHATSIZ

Beşiktaş'ın içinde bulunduğu mali sıkıntı, futbolcuların maaşlarına da yansıyor.

Beşiktaş'tan aldığı yıllık 3 milyon euro maaşla takımın en çok kazanan ismi olan Hırvat stoperin, uzun süredir kulüpte alacaklarının bulunması nedeniyle rahatsız olduğu öğrenildi.

Vida'nın geçtiğimiz günlerde Lille'e transfer olan Burak Yılmaz gibi bir rota izleyeceği de belirtildi.

4.5 MİLYON EURO ÖNERİLDİ

31 yaşındaki stoperin, menajeri aracılığıyla teklifleri değerlendirmeye aldığı öğrenilirken, Al Nasr'ın tecrübeli futbolcu için 4.5 milyon euro gibi bir teklif yaptığı belirtildi. Hırvat futbolcu, kararını kısa süre içerisinde verecek.

Vida, bu sezon 37 maçta forma giyerken 5 golle takımına katkı sağladı.

YÖNETİM DE SICAK BAKIYOR

Öte yandan, koronavirüs salgınının ardından ekonomik anlamda yaşadığı zorluklar bir hayli artan Beşiktaş'ta yönetimin de Hırvat savunmacının yüksek maaşı nedeniyle gitmesine olumlu yaklaştığı öğrenildi.