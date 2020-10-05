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    Alanyaspor, Beşiktaş'tan Alpay Çelebi'yi kiraladı

    Alanyaspor, Beşiktaş'ın 1.95 boyundaki genç stoperi Alpay Çelebi'yi 2 yıllığına kiraladığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2020 - 14:46
    • Güncelleme : 05.10.2020 - 14:46
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    Alanyaspor, Beşiktaş'tan Alpay Çelebi'yi kiraladı

    Alanyaspor, Beşiktaş'ın altyapısından transfer yapmaya devam ediyor.

    Antalya ekibi, Fatih Aksoy'un ardından 21 yaşındaki genç stoper Alpay Çelebi'yi de kadrosuna kattı.

    2 YILLIĞINA KİRALANDI

    Transferi resmi Twitter hesabından duyuran Alanyaspor Kulübü, 1.95 boyundaki defans oyuncusunun 2 yıllığına kiraladığını açıkladı.

    Alanyaspor, Beşiktaş tan Alpay Çelebi yi kiraladı #1

     

    Alanyaspor, Beşiktaş tan Alpay Çelebi yi kiraladı #2

    Alanyaspor, Beşiktaş tan Alpay Çelebi yi kiraladı #3

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