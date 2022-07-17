Alassane Plea, Fenerbahçe yolunda

Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Alassane Plea için Borussia Mönchengladbach ile görüşmelerine devam ediyor. Yıldız futbolcu için 5 milyon euro ödenecek.

Fenerbahçe, hücuma bir takviye daha planlıyor. Sarı-lacivertliler, Borussia Mönchengladbach’tan Alassane Plea için görüşmelerini sürdürüyor.

Alman ekibi Mönchengladbach, 29 yaşındaki santrfor için Fenerbahçe'den 5 milyon euro bonservis talep ediyor.

Plea’nın talebi ise yıllık 3 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme. Yönetim, hem kulüp hem oyuncu tarafı ile indirim konusunda pazarlık halinde.

146 maçta 47 gol 28 asist

Santrforda görev yapan Fransız futbolcu, her iki kanatta da oynayabiliyor.

Fransız forvet, 2018’de 23 milyon euro bedel ile Mönchengladbach’a transfer olmuştu. Şu anki piyasa değeri 15 milyon euro olan Alassane Plea, 4 sezondur formasını giydiği Alman ekibinde 146 maçta 47 gol, 28 asistlik performans sergiledi.