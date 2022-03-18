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    Alex Teixeira ile yollar ayrılıyor

    Beşiktaş'ta beklentilerin altında kalan Alex Teixeira'ya kulüp aranıyor. Menajerlere yetki veren siyah-beyazlı yönetim iyi bir teklif gelmesi halinde oyuncuyu hemen elden çıkaracak.
    • Haber Merkezi
    • 18.03.2022 - 09:23
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    Alex Teixeira ile yollar ayrılıyor

    Sezon başında Beşiktaş'ın hem Devler Ligi hem de Süper Lig'de hedefe ulaşabilmek adına en büyük kozu Alex Teixeira'ydı.

    Sambacı futbolcunun transferine büyük mesai harcanırken beklentiler ise adeta hayal oldu. Gerek Sergen Yalçın gerek ise Önder Karaveli döneminde bir türlü beklentileri karşılayamayan yıldız oyuncu hayal kırıklığı yarattı.

    Alex'i yeni sezon planlamasında düşünmeyen, yerini Talisca ile doldurmak isteyen Kartal bu konuyu da kriz haline getirmeden bitirmeye kararlı.

    Alex Teixeira ile yollar ayrılıyor #1

    YOLLAR AYRILIYOR

    Fanatik'te yer alan habere göre; yönetim özellikle Uzakdoğu ve Güney ülkeleriyle iletişimi güçlü olan menajerlere Teixeira'ya teklif getirmeleri adına yetki verdi.

    Amaç; Teixeira'nın da geri çevirmeyeceği bir öneriyle masaya oturup yıldız oyuncuyla en az hasarla yolları ayırmak olacak.

    Talisca'nın gelmemesi halinde alternatif isimlere yönlenilecek. Brezilyalı oyuncu bu sezon 18 maçta 4 gollük katkı sağladı.

    Alex Teixeira ile yollar ayrılıyor #2


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