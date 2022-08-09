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    Alexandru Cicaldau'ya Sampdoria kancası

    Alexandru Cicaldau'ya Sampdoria kancası

    İtalyan ekibi Sampdoria'nın, Galatasaray forması giyen Alexandru Cicaldau ile ilgilendiği belirtildi.
    • 09.08.2022 - 17:16
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 17:40
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    Galatasaray'daki performansıyla sınıfta kalan Alexandru Cicaldau'ya, İtalya'dan bir talip çıktı.

    İtalyan basını, Sampdoria'nın Rumen orta saha oyuncusunu transfer etmek istediğini yazdı.

    Galatasaray'ın ise 25 yaşındaki futbolcu için bonservis beklentisinin 7.5 milyon euro olduğu kaydedildi.

    Alexandru Cicaldau ya Sampdoria kancası #1

    Geçen sezon 6.5 milyon euroya transfer edildi

    Mikkem Damsgaard'ı Brentford'a gönderen Sampdoria'nın, Cicaldau için yeterli ekonomik kaynağa sahip olduğu ifade edildi.

    Galatasaray'ın geçen sezon bonservisine 6.5 milyon euro ödediği deneyimli isim, sarı-kırmızılı forma altında şu ana dek 40 maça çıktı.

    Rumen orta saha, bu maçlarda 5 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi. Cicaldau'nun 4 yıl daha Galatasaray ile sözleşmesi bulunuyor.

    Alexandru Cicaldau ya Sampdoria kancası #2


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