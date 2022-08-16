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    Alexandru Cicaldau'ya takım bulunamıyor

    Okan Buruk'un takımda düşünmediği Rumen oyuncu Alexandru Cicaldau'ya kulüp aranıyor. Ancak beklenen teklif bir türlü gelmedi.
    • 16.08.2022 - 10:19
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    Alexandru Cicaldau'ya takım bulunamıyor

    Galatasaray'ın son yıllarda yaptığı en büyük yatırımlardan biri de Alexandru Cicaldau'nun transferiydi.

    Sarı-kırmızılılar, Romanya Milli Takımı'nda da düzenli oynayan genç oyuncunun bonservisine geçen yaz tam 6.5 milyon euro ödedi.

    Sezonun büyük bölümünde forma giyen, ancak beklentilerin altında kalan 25 yaşındaki futbolcu, yeni hocası Okan Buruk'un gözüne girmeyi ise başaramadı.

    Bu sezon ligin ilk iki haftasındaki Antalyaspor ve Giresunspor maçlarında kadroya bile giremeyen Rumen yeteneğe bir çözüm yolu aranıyor.

    Alexandru Cicaldau ya takım bulunamıyor #1

    Morutan formülü düşünülüyor

    Oyuncudan zarar etmek istemeyen sarı-kırmızılılar, menajeri vasıtasıyla gelen teklifleri değerlendirmeye alsa da beklenen rakamlara henüz ulaşılamadığı belirtiliyor.

    Bir diğer Rumen oyuncusu Morutan'ı İtalya Serie B takımlarından Pisa'ya kiralık veren Galatasaray'ın, Cicaldau için de benzer bir formül izleyebileceği ve oyuncuyu kiralık verebileceği bildirildi.

    Alexandru Cicaldau ya takım bulunamıyor #2


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