Alexis Sanchez kararını verdi

Serie A temsilcisi İnter forması giyen ve transferde ismi Galatasaray ile anılan Alexis Sanchez’in yeni durağı belli oldu.

Dries Mertens ve Lucas Torreira transferleri sonrası bir yıldız ismi daha kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, dünyaca ünlü futbolcu Alexis Sanchez'le görüşmelerini yoğunlaştırmıştı.

Hem iki kulüp hem de oyuncuyla yapılan görüşmelerde sürecin olumlu yönde ilerlediği belirtiliyordu fakat Şilili yıldızdan kötü haber geldi.

Alexis, Marsilya yolcusu

33 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Inter'le sözleşmesini feshedecek olan Sanchez, feshin ardından Marsilya'ya transfer olacak.

Habere göre, Fransız ekibinin, Sanchez transferinde mutlu sona ulaştığı belirtildi. Yıldız oyuncunun, Marsilya ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Inter'le 1 senelik sözleşmesi vardı

Inter'le 1 yıl daha mukavelesi olan Sanchez'in sözleşme feshinin birkaç gün içinde açıklanacağı bildirildi.