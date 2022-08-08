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Alexis Sanchez kararını verdi
- 08.08.2022 - 16:48
- Güncelleme : 08.08.2022 - 17:32
Dries Mertens ve Lucas Torreira transferleri sonrası bir yıldız ismi daha kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, dünyaca ünlü futbolcu Alexis Sanchez'le görüşmelerini yoğunlaştırmıştı.
Hem iki kulüp hem de oyuncuyla yapılan görüşmelerde sürecin olumlu yönde ilerlediği belirtiliyordu fakat Şilili yıldızdan kötü haber geldi.
Alexis, Marsilya yolcusu
33 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Inter'le sözleşmesini feshedecek olan Sanchez, feshin ardından Marsilya'ya transfer olacak.
Habere göre, Fransız ekibinin, Sanchez transferinde mutlu sona ulaştığı belirtildi. Yıldız oyuncunun, Marsilya ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.
Inter'le 1 senelik sözleşmesi vardı
Inter'le 1 yıl daha mukavelesi olan Sanchez'in sözleşme feshinin birkaç gün içinde açıklanacağı bildirildi.