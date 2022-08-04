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    Ali Akman, Galatasaray'a doğru

    Galatasaray'ın gündemindeki Ümit Milli Takımı futbolcusu Ali Akman İstanbul'a geldi. Sarı-kırmızılı takımın bu transferi bitirmesi bekleniyor.
    • 04.08.2022 - 12:26
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 12:54
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    Ali Akman, Galatasaray'a doğru

    Süper Lig’in başlamasına az bir süre kala transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, Eintracht Frankfurt'lu futbolcu Ali Akman’ı kadrosuna katmak için yoğun çaba gösteriyordu.

    2020-2021 sezonda Bursaspor'dan Eintracht Frankfurt'a transfer olan Ali Akman, Galatasaray ile transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geldi.

    Vole'nin haberine göre; 20 yaşındaki oyuncu, Bursa'da Eintracht Frankfurt ile Galatasaray'ın anlaşmasını bekliyor. İki takımın anlaşması halinde Ali Akman, bu sezon sarı-kırmızılı formayı giyecek.

    Sarı-kırmızılıların, Ali Akman'ı kısa süre içinde resmi olarak açıklaması bekleniyor.

    Ali Akman, Galatasaray a doğru #1

    32 maçta 6 gol attı

    Galatasaray’ın yeni sezon kampına, Ali Akman'ın kuzenleri olan Hamza ve Ali Akman da dahil edilmişti. Akman, geçen sezon kiralık olarak gittiği Nijmegen'de 32 maça çıkarken 6 gole imza atmıştı.

    Ali Akman, Galatasaray a doğru #2


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