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- Ali Akman, Galatasaray'a doğru
Ali Akman, Galatasaray'a doğru
- 04.08.2022 - 12:26
- Güncelleme : 04.08.2022 - 12:54
Süper Lig’in başlamasına az bir süre kala transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, Eintracht Frankfurt'lu futbolcu Ali Akman’ı kadrosuna katmak için yoğun çaba gösteriyordu.
2020-2021 sezonda Bursaspor'dan Eintracht Frankfurt'a transfer olan Ali Akman, Galatasaray ile transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geldi.
Vole'nin haberine göre; 20 yaşındaki oyuncu, Bursa'da Eintracht Frankfurt ile Galatasaray'ın anlaşmasını bekliyor. İki takımın anlaşması halinde Ali Akman, bu sezon sarı-kırmızılı formayı giyecek.
Sarı-kırmızılıların, Ali Akman'ı kısa süre içinde resmi olarak açıklaması bekleniyor.
32 maçta 6 gol attı
Galatasaray’ın yeni sezon kampına, Ali Akman'ın kuzenleri olan Hamza ve Ali Akman da dahil edilmişti. Akman, geçen sezon kiralık olarak gittiği Nijmegen'de 32 maça çıkarken 6 gole imza atmıştı.