Ali Koç: Bir teknik direktörle anlaştık

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, isim vermeyerek bir teknik direktörle anlaştıklarını duyurdu. Koç, "Sezon bitince yeni hocayı açıklayacağız" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Habertürk'te yayınlanan "Türkiye'nin Nabzı Özel" programına konuk oldu.

Koç, yeni teknik direktörden Mesut Özil'e kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Başkan'ın sözleri şu şekilde:

"BİR HOCAYLA ANLAŞTIK"

"Hiçbir şey tescil edilene kadar olmuş değildir futbolda. Biz 102 günü hoca aramadan geçirmişiz gibi tenkit ediliyoruz. Biz her şeyde tenkit ediliyoruz. Belki de Türk spor medyasında hiçbir başkan bu kadar saldırıya uğramamıştır. Biz çok çalıştık, biz de arzu ederdik kalan 8 haftada yeni bir hoca getirelim, Türkiye'yi tanısın diye. İki tür hoca vardır, bir tanesi yaşı ileri, hikayenizi satın alacak, tecrübeli, olgun belli bir marka olmuş. Veya genç hoca, dinamik, başarı isteyen, başarıya aç, kariyer merdivenlerini çıkmak isteyen, Fenerbahçe'yi kariyer fırsatı olarak görecek. Buradaki başarılarıyla başka yerleri hedefleyecek. Bir hocaya odaklandık, anlaştık. Süper Lig'de sezon bitince yeni hocayı açıklayacağız. Emre Belözoğlu'nun karar verilmiş hocayla ilgili fikri var."





"GİYOTİNİ Mİ SEÇERLERDİ İPİ Mİ?"

"Kavgaya karışan yöneticilere 60 ila 200 gün ceza verilmesi gerekiyormuş kurallara göre. Kovid-19 talimatı var bir de. Akredite olmayan bir yöneticinin sahaya girmesi minimum 60 gün ve 100 ila 300 bin TL ceza. Maç sonu açıklamaları saymıyorum bile. Semih Özsoy veya Ali Koç yapmış olsa ne olurdu? Giyotini mi seçerlerdi ipi mi? Bugün TÜrk halkında anket yapsanız futbolda adalet var mı diye yüzde 90 hayır çıkar."





"MESUT ÖZİL'E PARAMIZ YETMEZ"

"Mesut Özil'i Acun çıkardı galiba. Ona sormak lazım. Mesut Özil, çok iyi bir Fenerbahçeli'yse sembolik bir rakama gelmek isterse olur tabii ki. 12 milyon euro net para alıyor. Haydi indirim yaptı, 6 yaptı, 4 yaptı. Yok bu paralar artık."