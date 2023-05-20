Ali Koç, Jorge Jesus'la devam etmek istiyor Fenerbahçe'de sözleşmesinin bitmesine günler kalan Jorge Jesus'un da geleceği merak ediliyor. Başkan Ali Koç da kararını verdi.

Fenerbahçe'de şampiyonluk umutları azalmasına rağmen devam ederken, teknik direktör Jorge Jesus'un da sözleşmesinin bitmesine kısa bir süre kaldı.

Portekizli teknik adam hakkında Ali Koç'un son kararını verdiği öğrenildi.

Başkan, Jorge Jesus'la yaptığı son görüşmede takımda kalmasını istediğini belirterek, yıldız futbolcu transferi sözü de verdi.

Kaleci Livakovic, Luca Waldschmidt, Wilfried Zaha ve Ryan Kent'le görüşmelerine devam eden Koç'un bu kez transferleri Jesus'un istediği gibi yaparak yaz kampına yetiştirmek istediği de gelen haberler arasında.

Maç başına 2.21 puan ortalaması

Deneyimli teknik adamın düşünmek için süre istediği kaydedilirken, kararını da kısa bir süre içerisinde vermesi bekleniyor.

Jesus, sarı-lacivertli takımda 48 maçta 32 galibiyet 10 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Bu da maç başına 2.21 gibi bir puana tekabül ediyor.