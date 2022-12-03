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    Altay Bayındır'ı Inter istiyor

    Altay Bayındır'ı Inter istiyor

    İtalyan devi Inter'in Fenerbahçeli Altay Bayındır'ı transfer listesinin en başına yazdığı belirtildi.
    • 03.12.2022 - 09:15
    • Güncelleme : 03.12.2022 - 09:45
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    Fenerbahçe ile henüz sözleşme uzatmayan Altay Bayındır'a Serie A'nın köklü takımlarından Inter'in talip olduğu öğrenildi.

    Handanovic'in yaşının ilerlediğini düşünen İtalyanlar, Onana ile forma rekabetine girecek bir isim arıyor.

    Altay Bayındır ı Inter istiyor #1

    Ocak ayında iletişime geçecek

    Bu bağlamda Altay Bayındır'ı da transfer listesinin en başına ekleyen Serie A devi, ocak ayında futbolcunun menajeriyle iletişime geçmeyi planlıyor.

    Bosman kuralları gereği sözleşmesinin bitimine 6 ay kala istediği yabancı takımla görüşebilen oyuncunun Fenerbahçe'nin sözleşme uzatma teklifine henüz yanıt vermemesi de kafaları karıştırdı.

    Altay Bayındır bu sezon çıktığı 24 maçın 11'inde kalesini gole kapattı.

    Altay Bayındır ı Inter istiyor #2


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