Anderlecht, Sivasspor maçında Batshuayi'yi izledi Fenerbahçe'nin Sivasspor ile oynadığı mücadeleyi Anderlecht Yardımcı Antrenörü Robin Veldman tribünlerden izledi.

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası yarı final rövanşında Sivasspor'u 3-0 yenerek finale çıktığı karşılaşmayı sürpriz bir isim takip etti.

Belçika basınından Walfoot'un haberine göre; Anderlecht Yardımcı Antrenörü Robin Veldman, karşılaşmayı Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda izleyerek bazı oyuncular hakkında rapor yazdı.

Batshuayi'den etkilendi

Haberde, Veldman'ın özellikle Michy Batshuayi'nin 1 gol 1 asistlik performansından etkilendiği ancak yıldız oyuncunun Anderlecht'in bütçesinin üzerinde bir maaşı (3 milyon euro) olması sebebiyle bu transferin zor gözüktüğü aktarıldı.

29 maçta 18 gol 2 asist

Michy Batshuayi, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 29 resmi maçta 18 gol 2 asist kaydetti.