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Angel Di Maria Torino'ya geldi
Juventus'un yeni transferi Angel Di Maria, imza için Torino şehrine geldi.
- 08.07.2022 - 12:26
Serie A devi Juventus, Arjantinli kanat oyuncusu Angel Di Maria'yla imzalıyor.
Kulübün resmi kanallarından 34 yaşındaki Di Maria'nın Torino'ya geldiği anlar paylaşıldı. Arjantinli futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından imzayı atacak.
PSG’ye veda etti
7 yıl PSG forması giyen Di Maria, sözleşmesinin sona ermesi sonrası Fransız ekibine veda etmişti.
Arjantinli deneyimli oyuncu geçtiğimiz sezon PSG ile çıktığı 31 maçta 5 gol ve 9 asistlik katkı sağlamıştı.