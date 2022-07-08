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    Angel Di Maria Torino'ya geldi

    Juventus'un yeni transferi Angel Di Maria, imza için Torino şehrine geldi.
    • 08.07.2022 - 12:26
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    Angel Di Maria Torino'ya geldi

    Serie A devi Juventus, Arjantinli kanat oyuncusu Angel Di Maria'yla imzalıyor.

    Kulübün resmi kanallarından 34 yaşındaki Di Maria'nın Torino'ya geldiği anlar paylaşıldı. Arjantinli futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından imzayı atacak.

    PSG’ye veda etti

    7 yıl PSG forması giyen Di Maria, sözleşmesinin sona ermesi sonrası Fransız ekibine veda etmişti.

    Arjantinli deneyimli oyuncu geçtiğimiz sezon PSG ile çıktığı 31 maçta 5 gol ve 9 asistlik katkı sağlamıştı.

    Angel Di Maria Torino ya geldi #1


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